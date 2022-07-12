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Марченко: смотрю на некоторых игроков НХЛ — они очень большие. Нужно работать в спортзале

Марченко: смотрю на некоторых игроков НХЛ — они очень большие. Нужно работать в спортзале
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Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Кирилл Марченко, находящийся в лагере развития клуба, рассказал о тренировочных занятиях и готовности выступать в НХЛ.

«Как себя чувствую на льду? Хорошо, но я устал, потому что на льду было всего 12 человек — по шесть с каждой стороны. Всё время нас подгоняли. Было немного тяжело, но мне это нравится. Больше работы.

Что будет самым большим изменением для меня в НХЛ? Я думаю о физической форме. Я смотрю на некоторых игроков в НХЛ — они очень большие. Мне нужно хорошо поработать в спортзале, чтобы начать сезон. Готов ли выступать в НХЛ с точки зрения навыков? Думаю, да. Но для этого нужно больше работы. Два месяца, может быть, три месяца напряжённой работы, и я думаю, что всё получится.

Ораторские способности? В этом я не очень хорош (смеётся). Я хочу знать английский язык, потому что получу возможность общаться с людьми по всему миру. Может быть, после английского буду изучать французский. Я не знаю.

Цвета клуба? Мне они нравятся — красивые. Мой любимый цвет — тёмно-синий», — приводит слова Марченко официальный сайт «Коламбуса».

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