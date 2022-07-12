«Не только Федотов в России в такой ситуации». В ИИХФ высказались о проблемах игрока ЦСКА

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф поделился мнением о ситуации с российским вратарём Иваном Федотовым. Голкипер ЦСКА, в мае подписавший контракт с «Филадельфией Флайерз», в начале июля был задержан в Санкт-Петербурге и отправлен в Северодвинск (Архангельская область) для прохождения воинской службы.



«Не только один Иван Федотов сейчас в России оказался в такой ситуации, насколько я понимаю. Наш принцип заключается в том, что ИИХФ никогда не станет отменять законы и решения властей любой из стран, хоть это и грустно», — приводит слова Тардифа «РИА Новости Спорт».

Напомним, Федотов стал лучшим вратарём КХЛ в минувшем сезоне. Он выиграл Кубок Гагарина в составе ЦСКА и сыграл за сборную России на Олимпийских играх в Пекине — 2022, где завоевал серебро.