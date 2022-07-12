Гавриков поделился деталями разговора с Марченко после перехода Кирилла в «Коламбус»

Российский защитник «Коламбус Блю Джекетс» Владислав Гавриков поделился мнением о новом одноклубнике, форварде Кирилле Марченко, который присоединился к клубу.

«Он довольно хорош. Я играл с ним пару лет. Хорошо его знаю. Он хороший, скромный парень. Он здесь показывает, что обладает большим мастерством, но он сказал мне, что ему нужно адаптироваться к американским хоккейным лигам. Я почти уверен, что он со всем разберётся», — приводит слова Гаврикова официальный сайт «синих мундиров».

Напомним, у нападающего истекло соглашение с санкт-петербургским СКА, после чего он заключил контракт с «Коламбусом». В прошлом сезоне Марченко, играя в Континентальной хоккейной лиге, принял участие в 39 матчах регулярного чемпионата, в которых набрал 20 (12+8) очков. Розыгрыш Кубка Гагарина прошёл без него, поскольку форвард играл в ВХЛ. В 12 встречах за «СКА-Неву» Марченко записал на свой счёт 8 (6+2) результативных баллов.