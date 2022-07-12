Г. Орлов: в СКА собрали мощный и сбалансированный тренерский штаб

Известный комментатор Геннадий Орлов дал оценку изменениям в СКА и прокомментировал вручение Роману Ротенбергу госнаграды.



«Армейцы явно стали сильнее, укрепились по всем фронтам. Структура сохранилась, но пришли сильные специалисты, которые возьмут на себя серьёзный фронт работ. И Сергей Зубов, и Евгений Корешков уже зарекомендовали себя в КХЛ, выигрывали Кубок Гагарина, их сильные стороны хорошо известны. Как, кстати, и Владимира Юрзинова, которого пригласили в СКА на роль консультанта. Очень рад, что наш мэтр востребован – его знания, опыт, мудрые советы будут очень полезны. Валерий Брагин продолжит находить и развивать молодёжь, именно это у него получается лучше всего. Словом, собран мощный и сбалансированный штаб.



Что касается почётного знака «За заслуги в развитии физической культуры и спорта», то Ротенберг выстраивает клубную систему уже больше 10 лет, причём речь не только о КХЛ, а обо всех хоккейных аспектах. Вспомните, в каком упадке был хоккей в Петербурге всего 15-20 лет назад. И сам СКА ничего не выигрывал, а резервов практически не было, условия для тренировок — тоже, детям было негде заниматься. Сейчас же СКА — флагман КХЛ, построен «Хоккейный город», регулярно выпускается молодёжь, выигран Кубок Харламова, пошли победы на детско-юношеском уровне, создана академия СКА. Это масштабная комплексная работа, которую Роман со своей командой проводит уже много лет.



Насчёт ближайшего сезона могу сказать, что все предпосылки для успешного результата есть. Про опытный и сбалансированный тренерский штаб уже сказано, но ведь и состав позволяет сражаться за самые высокие места. СКА здорово провёл летнюю кампанию, укрепив и атаку, и оборону. Плюс сохранился костяк команды, будет подпитка из «СКА-1946» и «СКА-Невы». Верю, что в этом сезоне армейцы способны на многое», — сказал Орлов.

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