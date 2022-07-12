А. Юдин: приход Зубова, Корешкова, Юрзинова — серьёзное усиление штаба СКА

Заслуженный мастер спорта, тренер Александр Юдин прокомментировал информацию об обновлённом тренерском штабе СКА.



«Считаю, что СКА этим летом стал сильнее: укрепил и состав, и тренерский штаб. Приход Зубова и Корешкова — это серьёзное усиление. Главное в тренерском штабе — это опыт и стабильность, и здесь тренеры СКА могут дать фору кому угодно. На всех они выиграли шесть Кубков Гагарина, два Кубка Стэнли, несколько Олимпиад. Но главное — СКА сумел сохранить структуру и всех основных тренеров, а также пополнился опытными специалистами. Зубов ранее качественно проявил себя и в СКА, и в «Сочи», и в рижском «Динамо», с которым шёл в зоне плей-офф. Корешков эффективно работает с выстраиванием атакующих действий и тоже обладает большим, в том числе и победным опытом. Приглашение этих тренеров — грамотный шаг от руководства СКА. Уверен, что они придутся ко двору. Владимир Юрзинов тоже поможет команде своей мудростью. Он знает про хоккей всё, к его советам прислушиваются, а его опыту можно позавидовать. Владимир Владимирович точно будет не номинальным советником — не сомневаюсь, что он на 100% включится в работу тренерского штаба», — сказал Юдин.

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