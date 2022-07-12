Лучший защитник финала Кубка Гагарина — 2022 подписал новый контракт с ЦСКА

Защитник Никита Нестеров подписал новый контракт с ЦСКА, сообщает официальный телеграм-канал московского клуба.
Отмечается, что соглашение с 29-летним игроком обороны рассчитано на четыре года — до конца сезона-2025/2026.
Напомним, Нестеров выступает за ЦСКА уже четыре года. За это время защитник вместе с клубом дважды выиграл Кубок Гагарина. Всего Нестеров успел провести в форме ЦСКА 244 матча в Континентальной хоккейной лиге, в которых забросил 25 шайб и отдал 98 результативных передач, суммарно набрав 123 очка при показателе полезности «+73». Кроме того, хоккеист вошёл в символическую сборную сезона-2021/2022 КХЛ и был признан лучшим защитником финальной серии Кубка Гагарина.
Отметим, что Нестеров завоевал серебро Олимпийских игр в Пекине — 2022, а также выиграл Олимпиаду-2018.
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