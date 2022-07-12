Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Фетисов оценил новый восьмилетний контракт Ничушкина с «Колорадо» на $ 49 млн

Фетисов оценил новый восьмилетний контракт Ничушкина с «Колорадо» на $ 49 млн
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал решение «Колорадо Эвеланш» заключить с российским нападающим Валерием Ничушкиным восьмилетнее соглашение на $ 49 млн.

«Спросите у Ничушкина, согласен ли он с таким длительным контрактом или нет. Такой большой контракт — это обычная схема в НХЛ. Как только видят потенциал в игроке, сразу предлагают ему долгосрочное соглашение. На этом система НХЛ и строится. Это пирамида, которая существует в каждой команде. Остаётся только пожелать Валере удачи и чтобы игралось в «Колорадо» ему хорошо», — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Отметим, что в контракте 27-летнего Ничушкина есть пункт, запрещающий обмен игрока в первые три года и ограничивающий обмен с четвёртого по восьмой год соглашения — у хоккеиста будет список из 12 команд, куда его нельзя обменять.

Ничушкину насыпали $ 49 млн! Но щедрость чемпиона НХЛ может стать роковой Ничушкину насыпали $ 49 млн! Но щедрость чемпиона НХЛ может стать роковой
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022