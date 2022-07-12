Фетисов оценил новый восьмилетний контракт Ничушкина с «Колорадо» на $ 49 млн

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал решение «Колорадо Эвеланш» заключить с российским нападающим Валерием Ничушкиным восьмилетнее соглашение на $ 49 млн.
«Спросите у Ничушкина, согласен ли он с таким длительным контрактом или нет. Такой большой контракт — это обычная схема в НХЛ. Как только видят потенциал в игроке, сразу предлагают ему долгосрочное соглашение. На этом система НХЛ и строится. Это пирамида, которая существует в каждой команде. Остаётся только пожелать Валере удачи и чтобы игралось в «Колорадо» ему хорошо», — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
Отметим, что в контракте 27-летнего Ничушкина есть пункт, запрещающий обмен игрока в первые три года и ограничивающий обмен с четвёртого по восьмой год соглашения — у хоккеиста будет список из 12 команд, куда его нельзя обменять.
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