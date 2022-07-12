«Не думаю, что в «Колорадо» сидят дураки». Сушинский — о новом контракте Ничушкина

Чемпион мира, известный в прошлом хоккейный нападающий Максим Сушинский высказался о новом соглашении российского форварда «Колорадо Эвеланш» Валерия Ничушкина. Хоккеист поставил подпись под восьмилетним контрактом на общую сумму $ 49 млн.

«На сколько лет «Колорадо» переподписало Ничушкина? На восемь лет на сумму $ 49 млн? Шикарный контракт. Не думаю, что в руководстве «Колорадо» сидят дураки, которые предлагали бы такой контракт просто так. Мы видели, как Валера провёл финальную серию в Кубке Стэнли, поэтому стопроцентно всё заслужил», — сказал Сушинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Напомним, в победном плей-офф 27-летний нападающий набрал 15 (9+6) очков в 20 встречах.