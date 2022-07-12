Президент «Питтсбурга» рассказал об итогах переговоров с Евгением Малкиным
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Президент по хоккейным операциям «Питтсбург Пингвинз» Брайан Бурк рассказал о ходе переговоров с российским нападающим Евгением Малкиным о новом соглашении.
«У нас не вышло договориться. Мы предложили контракт, который посчитали заслуженным. Ходили слухи, что мы хотели дать игроку соглашение на четыре года. Однако это не так», — приводит слова Бурка Pittsburgh Tribune-Review.
Напомним, Малкин посчитал предложение «Питтсбурга» неуважением и чувствовал себя подавленным, поскольку не ощущал, что необходим клубу. Первую часть сезона российский нападающий пропустил из-за травмы колена, однако во второй проявил себя. Форвард, сыграв 41 встречу в регулярном чемпионате, записал на свой счёт 42 (20+22) очка.
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