«Калгари» готов сделать Годро самым высокооплачиваемым игроком в истории клуба

Журналист Фрэнк Серавалли на своей странице в «Твиттере» поделился сведениями о переговорах между «Калгари Флэймз» и нападающим Джонни Годро о новом контракте. По словам инсайдера, клуб предложил 28-летнему хоккеисту восьмилетнее соглашение на общую сумму $ 80 млн.

«Этот договор сделает из него самого высокооплачиваемого хоккеиста в истории «Флэймз» и одного из самых дорогих во всей НХЛ. Поэтому, если Годро решит покинуть «Калгари», это будет не из-за денег», — говорится в сообщении.

Напомним, шестилетний контракт нападающего со среднегодовой заработной платой $ 6,75 млн подходит к концу 13 июля, когда открывается рынок свободных агентов.

В прошлом сезоне Годро принял участие в 82 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых набрал 115 (40+75) очков при коэффициенте полезности «+64». В розыгрыше Кубка Стэнли на счету нападающего 12 встреч и 14 (3+11) результативных баллов при показателе полезности «-3».