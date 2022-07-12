Журналист ESPN: мы можем начать мечтать о величайшем исходе — Малкина подпишет «Вашингтон»

Журналист ESPN Грег Вышински на своей странице в «Твиттере» поделился мыслями о ситуации с контрактом российского нападающего Евгения Малкина. Форвард отказался принимать соглашения «Питтсбург Пингвинз», он собирается выйти на рынок свободных агентов 13 июля.

«Что ж, в любом случае, если учесть, что Малкин выйдет на рынок, мы все можем начать мечтать о величайшем исходе для него — он подпишет контракт с „Вашингтоном“, — говорится в сообщении.

Напомним, в ходе переговоров о новом контракте между Малкиным и «Питтсбургом» возникли сложности, так как хоккеиста не устраивали предложения «пингвинов». В итоге российский нападающий, с 2006 году выступавший за «Пингвинз», принял решение стать свободным агентом.