Девятикратный обладатель Кубка Стэнли Скотти Боумэн объявил об уходе из «Чикаго»

Старший советник по хоккейным операциям «Чикаго Блэкхоукс» и девятикратный обладатель Кубка Стэнли Скотти Боумэн объявил на своей странице в «Твиттере» о том, что покинул клуб.

«Я больше не работаю в «Чикаго» — с 1 июля. Я решил, что пора двигаться дальше. Всё ещё люблю хоккей и хотел бы остаться в этой сфере», — говорится в сообщении.

Ранее руководство «Чикаго» в ходе перестройки команды решилось на несколько отчаянных поступков. «Блэкхоукс» обменяли нападающего Алекса Дебринкэта (он стал вторым бомбардиром клуба в завершившемся сезоне. — Прим. «Чемпионата») в «Оттаву Сенаторз» и форварда Кирби Дака в «Монреаль Канадиенс».

Кроме того, «чёрные ястребы» не намерены предлагать квалификационные соглашения игрокам атаки Доминику Кубалику и Дилану Строуму (последний завершил сезон третьим снайпером клуба. — Прим. «Чемпионата»).