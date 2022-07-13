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The Athletic: Кросби надеется, что Малкин возобновит переговоры с «Питтсбургом»

The Athletic: Кросби надеется, что Малкин возобновит переговоры с «Питтсбургом»
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Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби находится в постоянном контакте с российским нападающим Евгением Малкиным, сообщает The Athletic.

По данным источника, Кросби надеется, что Малкин рассмотрит возможность возобновления переговоров с «Питтсбургом».

Ранее президент по хоккейным операциям «Питтсбург Пингвинз» Брайан Бурк заявил, что клубу не удалось договорится с Малкиным о новом контрактном соглашении.

Россиянин принял решение выйти на рынок свободных агентов. Отмечалось, что Малкин посчитал предложение «Питтсбурга» неуважением и чувствовал себя подавленным, поскольку не ощущал, что необходим клубу.

В прошлом сезоне «Малкин» провёл за «Питтсбург» 41 матч в регулярном чемпионате, в которых забил 20 голов и сделал 22 результативные передачи. В плей-офф на его счету 3 гола и 3 передачи в 7 играх.

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