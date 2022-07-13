Годро решил выйти на рынок свободных агентов, несмотря на щедрое предложение «Калгари»
Поделиться
28-летний американский крайний нападающий «Калгари Флэймз» Джонни Годро решил выйти на рынок свободных агентов и выслушать предложения от других команд. Об этом сообщает журналист TSN Пьер Лебрюн в «Твиттере».
Отметим, что «Калгари» предлагал хоккеисту 8-летний контракт на общую сумму в $ 80 млн, что сделало бы Годро самым высокооплачиваемым игроком клуба. Согласно своему прошлому 6-летнему соглашению Джонни зарабатывал $ 6,75 млн в год.
В прошлом сезоне Годро принял участие в 82 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых набрал 115 (40+75) очков при коэффициенте полезности «+64». В розыгрыше Кубка Стэнли на счету нападающего 12 встреч и 14 (3+11) результативных баллов при показателе полезности «-3».
Комментарии
- 13 июля 2022
-
05:26
-
04:46
-
04:15
-
00:15
- 12 июля 2022
-
23:24
-
23:17
-
22:58
-
22:38
-
22:20
-
21:55
-
21:35
-
21:25
-
21:15
-
20:55
-
20:40
-
20:22
-
19:56
-
19:26
-
19:10
-
18:48
-
18:25
-
18:05
-
18:00
-
17:52
-
17:29
-
17:23
-
17:06
-
16:57
-
16:29
-
16:19
-
15:43
-
14:59
-
14:39
-
14:33
-
14:12
Партнерский контент