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Годро решил выйти на рынок свободных агентов, несмотря на щедрое предложение «Калгари»

Годро решил выйти на рынок свободных агентов, несмотря на щедрое предложение «Калгари»
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28-летний американский крайний нападающий «Калгари Флэймз» Джонни Годро решил выйти на рынок свободных агентов и выслушать предложения от других команд. Об этом сообщает журналист TSN Пьер Лебрюн в «Твиттере».

Отметим, что «Калгари» предлагал хоккеисту 8-летний контракт на общую сумму в $ 80 млн, что сделало бы Годро самым высокооплачиваемым игроком клуба. Согласно своему прошлому 6-летнему соглашению Джонни зарабатывал $ 6,75 млн в год.

В прошлом сезоне Годро принял участие в 82 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых набрал 115 (40+75) очков при коэффициенте полезности «+64». В розыгрыше Кубка Стэнли на счету нападающего 12 встреч и 14 (3+11) результативных баллов при показателе полезности «-3».

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