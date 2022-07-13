Палат рассмотрит предложения от других команд с открытием рынка свободных агентов

31-летний чешский крайний нападающий «Тампы-Бэй Лайтнинг» Ондржей Палат впервые за свою карьеру в НХЛ может сменить клуб. Хоккеист принял решение выйти на рынок свободных агентов и выслушать предложения от других команд, сообщает журналист TSN Пьер Лебрюн в «Твиттере».
Согласно своему последнему 5-летнему контракту Палат зарабатывал $ 5,3 млн в год ($ 26,5 млн – общая сумма). Чешский хоккеист начал свою карьеру в НХЛ в 2012 году, подписав контракт с «Тампой» и после этого на протяжении 10 сезонов кряду выступал за этот клуб.
В прошедшем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги форвард принял участие в 77 матчах, набрав 49 (18+31) очков при показателе полезности «+15». В плей-офф Палат провёл 23 встречи, заработав 21 (11+10) балл при полезности «+10». «Тампа» уступила в финале Кубка Стэнли — 2022 «Колорадо Эвеланш» (2-4).
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