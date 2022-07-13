Стали известны детали нового контракта Евгения Малкина с «Питтсбургом»

Известный североамериканский инсайдер и журналист TSN Пьер Лебрюн опубликовал в «Твиттере» подробный расклад по новому четырёхлетнему контракту российского нападающего Евгения Малкина с «Питтсбург Пингвинз».

Так, в первый год Евгений заработает в общей сложности $ 8 млн, из которых $ 4 млн являются заработной платой, а ещё $ 4 млн — бонусом за подписание контракта. Во второй год зарплата составит $ 6 млн, в третий — $ 5,6 млн, а в заключительный, четвёртый, — $ 1 млн и $ 3,8 млн в качестве бонуса.

Примечательно, что на протяжении всего контракта у Евгения будет действовать запрет на обмен в другие клубы НХЛ без согласия игрока.

Всего за карьеру в НХЛ 35-летний Евгений Малкин принял участие в 981 встрече, в которых отметился 1146 (444+702) результативными действиями при коэффициенте полезности «+59».

Ковальчук показал тренировку с Малкиным.