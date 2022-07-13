Источник: экс-игрок «Салавата Юлаева» мог дать взятку за водительские права

Нападающий «Адмирала» Владислав Лукин, ранее выступавший в системе «Салавата Юлаева», мог дать взятку не только за военный билет, но и за оформление водительского удостоверения, сообщает телеграм-канал Mash Batash.

По информации авторов, в этом деле также замешан экс-сотрудник ГИБДД Фарит Самигуллин, который помогал российским хоккеистам из Уфы и других городов в покупке военных билетов. Сообщается, что на допросах он раскрывает новые факты про тех, кто мог дать взятки, в том числе про Лукина, который якобы дал 70 тыс. рублей за оформление водительских прав всех категорий.

Напомним, 18 июля Ленинский районный суд Уфы будет рассматривать дела двух других игроков, подозреваемых в даче взятки за уклонение от воинской службы, – нападающего СКА Михаила Воробьёва и экс-вратаря системы «Салавата Юлаева» Анвара Сулейманова.