Кросби сыграл большую роль в том, что «Питтсбург» и Малкин продолжили переговоры

Журналист The Athletic Джош Йохе рассказал, что капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби повлиял на ход переговоров о новом контракте между клубом и российским нападающим Евгением Малкиным.
«Как я слышал, Сидни Кросби сыграл большую роль в том, что обе стороны снова заговорили после того, как в понедельник переговоры прошли неудачно», – написал журналист в «Твиттере».
Малкин и «Питтсбург» долго не могли прийти к компромиссу по новому контракту. Сообщалось, что 35-летний форвард выйдет на рынок неограниченно свободных агентов, но в итоге стороны заключили четырёхлетний контракт с зарплатой $ 6,1 млн за сезон.
В минувшем сезоне Малкин провёл 41 матч в регулярном чемпионате и набрал 42 (20+22) очка. В плей-офф на счету нападающего шесть (3+3) баллов в семи играх.
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