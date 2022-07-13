После завершения нового контракта Малкин войдёт в топ-3 по суммарному заработку в НХЛ

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин после истечения срока нового контракта, подписанного на четыре года, войдёт в тройку лучших игроков НХЛ по суммарному заработку за время карьеры.
По данным CapFriendly, на момент завершения сезона-2021/2022 российский форвард в общей сложности за время выступлений в НХЛ заработал $ 118,7 млн. Он уступает только Ши Уэберу ($ 126 млн), Яромиру Ягру ($ 128,1 млн), Александру Овечкину ($ 137,2 млн) и Сидни Кросби ($ 138,3 млн).
Уэбер в ближайшие четыре года получит суммарно $ 6 млн. Ягр уже завершил карьеру в НХЛ. У Овечкина также остаётся четыре года соглашения с кэпхитом $ 9,5 млн за сезон. Кросби имеет контракт ещё на три сезона и годовую зарплату $ 8,7 млн.
Малкин по новому контракту заработает $ 24,4 млн за четыре сезона и, таким образом, к моменту завершения контракта обойдёт Ягра и Уэбера.
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