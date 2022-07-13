Эвандер Кейн подписал новый контракт с «Эдмонтоном»

Форвард «Эдмонтон Ойлерз» Эвандер Кейн продолжит выступать за клуб. Он подписал новый четырёхлетний контракт, сообщает агент игрока Дэн Мильштейн в «Твиттере». По новому соглашению он будет зарабатывать $ 5,125 млн в год.

30-летний нападающий перешёл в «Ойлерз» по ходу сезона-2021/2022. За 43 матча регулярного чемпионата он набрал 39 очков, забросив 22 шайбы и сделав 17 голевых передач. В розыгрыше Кубка Стэнли Кейн вместе с «нефтяниками» дошёл до финала конференции. В 15 матчах плей-офф он забил 13 голов, к которым добавил четыре ассиста.

Всего в НХЛ Кейн провёл 812 матчей за «Атланту Трэшерз», «Виннипег Джетс», «Баффало Сэйбрз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Эдмонтон». На его счету 545 (286+259) очков.