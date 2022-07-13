Жена Малкина отреагировала на подписание нового контракта Евгения с «Питтсбургом»
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Анна Кастерова, супруга российского форварда «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина, после подписания нового соглашения между нападающим и клубом опубликовала в телеграм-канале милое видео, на котором обнимает своего мужа.
В последние дни появлялась информация о сложностях в переговорном процессе между Малкиным и «Питтсбургом». Накануне стало известно, что 35-летний форвард впервые в своей карьере выйдет на рынок свободных агентов, однако в итоге стороны договорились о четырёхлетнем соглашении на $ 24,4 млн (кэпхит — $ 6,1 млн).
В сезоне-2021/2022 Евгений провёл 41 матч в регулярном чемпионате, забросил 20 шайб и сделал 22 результативные передачи. В плей-офф на его счету три шайбы и три ассиста в семи матчах серии с «Нью-Йорк Рейнджерс».
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