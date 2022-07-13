Инсайдер: вратарь «Торонто» Кэмпбелл подпишет пятилетний контракт с «Эдмонтоном»

Бывший вратарь клубов НХЛ, ныне журналист ESPN Кевин Уикс заявил, что вратарь «Торонто Мэйпл Лифс» Джек Кэмпбелл продолжит карьеру в «Эдмонтон Ойлерз».
«Мне сказали, что Джек Кэмпбелл из «Торонто» подпишет контракт с «Эдмонтоном» на пять лет с зарплатой $ 5 млн в год», – написал Уикс в «Твиттере».
Напомним, ранее «Торонто» обменял из «Оттавы Сенаторз» вратаря Мэтта Мюррея. Согласно условиям обмена «Оттава» возьмёт на себя 25% от зарплаты голкипера.
Кэмбпелл – один из самых желанных вратарей на рынке свободных агентов. По прошлому контракту он зарабатывал $ 1,2 млн в год, но не смог договориться с «Торонто» о продлении соглашения. В текущем сезоне 30-летний голкипер принял участие в 49 матчах и провёл пять игр «на ноль». В среднем он пропускал 2,64 шайбы за встречу и отражал 91,4% бросков.
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