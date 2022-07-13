«Сан-Хосе» выкупил контракт латвийца Балцерса, Власик остался в клубе

Клуб НХЛ «Сан-Хосе Шаркс» принял решение не выкупать контракт защитника-ветерана Марка-Эдуара Власика, однако провёл эту процедуру с латвийским форвардом Рудольфом Балцерсом. Об этом сообщает NBS Sports.

Контракт 35-летнего защитника с зарплатой $ 7 млн в год рассчитан ещё на четыре сезона. В сезоне-2021/2022 он набрал 14 (3+11) очков в 75 матчах регулярного чемпионата при показателе полезности «-22».

В то же время «Шаркс» выкупили последний год соглашения 25-летнего форварда Рудольфа Балцерса. Его оклад составлял $ 1,55 млн, но после выкупа контракта в ближайшие два года он будет получать по $ 308 тыс. При этом Балцерс в прошлом сезоне набрал 23 (11+12) очка за 61 игру.

После выкупа соглашения латвийского нападающего под потолком у «Сан-Хосе» будет учитываться $ 8 тыс. в сезоне-2022/2023 и $ 308 тыс. в сезоне-2023/2024.