Сушинский прокомментировал подписание Малкиным нового контракта с «Питтсбургом»

Чемпион мира, известный в прошлом хоккейный нападающий Максим Сушинский поделился мнением о подписании нового контракта между российским форвардом Евгением Малкиным и клубом «Питтсбург Пингвинз».

«Могу только порадоваться за Евгения. Информация про выход на рынок свободных агентов? Я думаю, что это была игра агентов. Молодцы агенты – терпели до последнего», – сказал Сушинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Ранее появлялась информация, что Малкин не пришёл к соглашению с «Питтсбургом» и выйдет на рынок свободных агентов. Однако стороны всё-таки пришли к компромиссу и заключили новый контракт, который рассчитан на четыре года. Средняя зарплата Евгения составит $ 6,1 млн за сезон.