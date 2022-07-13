Сушинский прокомментировал подписание Малкиным нового контракта с «Питтсбургом»
Поделиться
Чемпион мира, известный в прошлом хоккейный нападающий Максим Сушинский поделился мнением о подписании нового контракта между российским форвардом Евгением Малкиным и клубом «Питтсбург Пингвинз».
«Могу только порадоваться за Евгения. Информация про выход на рынок свободных агентов? Я думаю, что это была игра агентов. Молодцы агенты – терпели до последнего», – сказал Сушинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Ранее появлялась информация, что Малкин не пришёл к соглашению с «Питтсбургом» и выйдет на рынок свободных агентов. Однако стороны всё-таки пришли к компромиссу и заключили новый контракт, который рассчитан на четыре года. Средняя зарплата Евгения составит $ 6,1 млн за сезон.
Новость по темеПосле завершения нового контракта Малкин войдёт в топ-3 по суммарному заработку в НХЛ
Комментарии
- 13 июля 2022
-
12:00
-
11:37
-
11:07
-
10:51
-
10:32
-
10:18
-
10:01
-
09:45
-
09:33
-
09:07
-
09:02
-
08:42
-
08:25
-
08:09
-
07:42
-
07:35
-
07:12
-
06:50
-
06:36
-
06:31
-
06:08
-
06:06
-
05:54
-
05:26
-
04:46
-
04:15
-
00:15
- 12 июля 2022
-
23:24
-
23:17
-
22:58
-
22:38
-
22:20
-
21:55
-
21:35
-
21:25
Партнерский контент