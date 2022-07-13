The Athletic составило рейтинг клубов, у которых наибольшие проблемы с потолком зарплат

Авторитетное издание The Athletic сформировало рейтинг клубов Национальной хоккейной лиги с наибольшими проблемами с потолком зарплат.

По мнению авторов, на данный момент худшая ситуация у «Вегас Голден Найтс». У «рыцарей» зафиксировано превышение на $ 2,6 млн, но это с учётом контракта защитника Ши Уэбера, который внесён в долгосрочный список травмированных и не учитывается под потолком.

На второй строчке рейтинга – «Филадельфия Флайерз». У «лётчиков» свободны $ 3,4 млн и два игрока включены в долгосрочный список травмированных, но при этом контракты есть только у девяти нападающих.

На третью позицию был помещён «Лос-Анджелес Кингз». «Короли» имеют $ 3,6 млн свободных средств, а самым проблемным контрактом издание называет соглашение Дрю Даути, который будет получать по $ 11 млн в год до конца сезона-2026/2027. Кроме того, сейчас подписаны только пять защитников.