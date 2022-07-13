Генменеджер «Миннесоты» рассказал об обмене Тальбо, который был недоволен продлением Флёри

Генеральный менеджер «Миннесоты Уайлд» Билл Герин прокомментировал обмен с «Оттавой Сенаторз», в результате которого вратарь Кэм Тальбо покинул состав «дикарей».

«Иногда нутром чувствуешь, что что-то может не получиться и кто-то может быть недоволен. Я не хочу, чтобы игрок был в таком состоянии, поэтому иногда лучше просто пойти дальше. Драмы не было, мы не хотим создавать драму.

Кэм – замечательный парень. Дело не в том, что он был проблемой. Просто иногда возникает небольшая неловкость, и это не всегда хорошо», – цитирует Герина AP News.

Ранее сообщалось, что Тальбо, который хотел быть основным вратарём «Миннесоты», выразил недовольство из-за подписания нового двухлетнего контракта с Марком-Андре Флёри. Агент Тальбо Джордж Безос заявил, что генменеджеру «Уайлд» Биллу Герину «есть над чем подумать», на что тот эмоционально отреагировал и заявил, что «ни черта не должен делать».