В «Торпедо» показали обновлённый логотип

Нижегородское «Торпедо» представило обновлённый клубный логотип – рестайлинг эмблемы сделала российская дизайн-студия Quberten.
«Студия провела деликатный рестайлинг текущего логотипа «Торпедо», теперь символ клуба стал более выверенным и свежим. Маскот клуба визуально помолодел, что добавляет образу дерзости и смелости. К тому же это отличная возможность привлечь молодую аудиторию обновлённым и ярким знаком.
Литера Т также подверглась изменениям, но, в отличие от оленя, она возвращает болельщиков в прошлое — напоминает классический знак «Торпедо» советских времён», – говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.
Обновлённый логотип «Торпедо»
Фото: quberten.ru
Напомним, ранее эта дизайн-студия разработала комплекты игровой формы «Торпедо», приуроченные к 800-летию Нижнего Новгорода.
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