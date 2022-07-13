В «Торпедо» показали обновлённый логотип

Нижегородское «Торпедо» представило обновлённый клубный логотип – рестайлинг эмблемы сделала российская дизайн-студия Quberten.

«Студия провела деликатный рестайлинг текущего логотипа «Торпедо», теперь символ клуба стал более выверенным и свежим. Маскот клуба визуально помолодел, что добавляет образу дерзости и смелости. К тому же это отличная возможность привлечь молодую аудиторию обновлённым и ярким знаком.

Литера Т также подверглась изменениям, но, в отличие от оленя, она возвращает болельщиков в прошлое — напоминает классический знак «Торпедо» советских времён», – говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.

Обновлённый логотип «Торпедо» Фото: quberten.ru

Напомним, ранее эта дизайн-студия разработала комплекты игровой формы «Торпедо», приуроченные к 800-летию Нижнего Новгорода.