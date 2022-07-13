«Сент-Луис» подпишет долгосрочный контракт со вторым бомбардиром команды

Клуб НХЛ «Сент-Луис Блюз» близок к подписанию нового соглашения с форвардом Робертом Томасом, сообщает журналист Daily Faceoff Франк Серавалли.

Контракт нападающего с кэпхитом $ 2,8 млн будет действовать до завершения сезона-2022/2023, однако «музыканты» планируют уже сейчас подписать с ним новый долгосрочный контракт. По информации журналиста, речь идёт о восьмилетнем соглашении на $ 64 млн со среднегодовой зарплатой $ 8 млн.

В предыдущем сезоне 23-летний Томас стал вторым бомбардиром «Сент-Луиса». Он забросил 20 шайб и сделал 57 голевых передач в 72 матчах регулярного чемпионата при показателе полезности «+17». В плей-офф он набрал шесть (2+4) очков в 12 играх. В 2019 году Томас стал обладателем Кубка Стэнли в составе «Блюз».