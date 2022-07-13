Ирбе — латвийским игрокам: если будете играть в России, то станете рабами

Известный в прошлом латвийский вратарь Артур Ирбе поделился мнением о выступлении игроков из Латвии в КХЛ.

«У меня был свой жизненный путь — свои деньги я заработал в НХЛ, заработал достаточно, а значит, я в другой ситуации. По поводу сумм, которые клубы КХЛ готовы платить иностранцам, каждый должен задуматься, за что их платят. Такие зарплаты завышены и даже неадекватно велики, поэтому можно сделать логический вывод, что платят за что-то другое, а не только за игру – это реклама для России, это участие в русской пропаганде.

Некоторым латвийским хоккеистам этим летом предстоит действительно сложное испытание в жизни, потому что им предстоит сделать выбор. С одной стороны, их можно понять, потому что за один-два сезона с такой зарплатой можно обеспечить себя и свою семью на всю оставшуюся жизнь. Поэтому не могу читать им нравоучения.

Когда я однажды отказался от поездки в сборную СССР и в каком-то смысле поставил на карту свою хоккейную карьеру, тогда никто даже не называл никаких миллионов. По тем временам это было около 400 рублей в месяц, что для времён СССР было хорошей суммой, но не такой, что можно обеспечить себе 10–15 лет очень благополучной жизни. Так что я не хочу сравнивать свою ситуацию с тем, что происходит этим летом, потому что это было бы нечестно с моей стороны. Я также понимаю, что для кого-то это лучшее предложение в жизни, это огромный соблазн. Поэтому я не буду их осуждать, а расскажу о других аспектах, к которым относятся их предложения.

Один из них заключается в том, что сумма соглашения – пока лишь цифры на бумаге. Если Россия не соблюдает международные соглашения и проводит специальную военную операцию (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ), тогда есть ли у вас гарантия, что именно ваш контракт будет выполнен?

Я боюсь, что в случае с латвийскими хоккеистами дело будет не только в игре. Те русские ребята в российских командах – в основном просто молодые ребята, которые думают только о хоккее и не несут прямой ответственности за происходящее. Но настанет момент, когда в клубе вам скажут приколоть на футболку ленточку, придётся открывать рот во время гимна России и, может быть, даже придётся отдать честь непобедимой русской армии на глазах у зрителей.

Оглядываясь немного назад на свою карьеру, могу сказать, что я никогда не был рабом. У меня всегда были свои права, я мог в любой момент расторгнуть контракт с клубом НХЛ или другой командой, и в этом случае мне просто больше не платили. В России на это рассчитывать нельзя, а за невыполнение контракта могут быть и финансовые, и физические, и моральные, и прямо драконовские санкции.

Вы должны понять, какова ценность человеческой жизни в России прямо сейчас, и, на мой взгляд, если вы решите пойти играть в Россию прямо сейчас, вы станете рабом. Пока вы играете хорошо – всё будет в порядке и я буду рад этому чисто по-человечески, потому что не имею в виду ничего плохого. Но как только что-то перестанет получаться… Опыт показывает, что российской системе нельзя доверять», – цитирует Ирбе Sportacentrs.com.