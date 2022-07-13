«Динамо» анонсировало возвращение О'Делла видео с отрывками из «Шерлока» и хитом Овечкина

Московское «Динамо» анонсировало возвращение 32-летнего канадского нападающего Эрика О'Делла видеороликом с кадрами из популярного сериала «Шерлок» и моментом с силовым приёмом Александра Овечкина в матче между футбольными динамовцами и командой блогеров «Амкал».

Москвичи выложили видео в своём официальном телеграм-канале.

«Не бывает сказок, где нет старого доброго злодея (с) Джеймс Мориарти», — говорится в сообщении.

Напомним, в середине марта 2022 года Эрик О'Делл и Андре Петерссон приняли решение покинуть московский клуб.

В минувшем плей-офф О'Делл принял участие в семи встречах, в которых забросил две шайбы и отдал шесть результативных передач, суммарно набрав восемь очков при общей полезности «+3».