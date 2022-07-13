«Приложим все усилия, чтобы вернуть Кубок Гагарина в Казань». Зарипов — о новом контракте
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Нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов прокомментировал заключение нового контракта с казанским клубом. 41-летний форвард подписал соглашение на один год — до конца сезона-2022/2023.
«Я планировал завершить карьеру на высокой ноте — с Кубком Гагарина. В прошлом сезоне этого сделать не удалось, поэтому я принял решение продолжить играть.
Невероятно рад остаться в родном клубе ещё на один год. Для меня всегда было честью играть в цветах «Ак Барса», представлять Казань и Татарстан. Благодарю клуб за сделанное предложение, а болельщиков — за постоянную поддержку. В новом сезоне мы приложим все усилия, чтобы вернуть Кубок Гагарина в Казань», — приводит слова Даниса Зарипова официальный сайт казанского клуба.
Новость по теме41-летний Данис Зарипов продлил контракт с «Ак Барсом»
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