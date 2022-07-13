Губерниев: Овечкина отменить невозможно. Без него «Вашингтон» не «Кэпиталз», а нищеброды

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев ответил, почему российского хоккеиста Александра Овечкина не отменили на Западе.
«Невозможно отменить Овечкина. Меня часто спрашивают об этом. Американцы что-то там пыхтят, а давайте мы его не пустим. Ребят, кого вы там не пустите? Он сейчас оденется в костюм Путин Team как один из основателей этого движения, зайдёт в самолёт американской авиакомпании, полетит – и все его радостно там встретят. Да, это всё его влияние. Это мы опять возвращаемся к экономике, что «Вашингтон» без Овечкина не «Кэпиталз», а purr, нищеброды из Вашингтона. А с Овечкиным они самые настоящие «Кэпиталз», потому что это аттракцион, это афиша, имя, публика, касса. Поэтому, собственно, мы упираемся в экономику. Без российских хоккеистов экономика НХЛ ослабнет», — сказал Губерниев в интервью на YouTube-канале Надежды Стрелец.
- 13 июля 2022
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