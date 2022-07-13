Российский защитник «Торонто» Илья Любушкин перешёл в «Баффало»

Российский защитник Илья Любушкин подписал контракт с «Баффало Сэйбрз», сообщается на официальном сайте клуба.

Отмечается, что с игроком обороны заключено двухлетнее соглашение с кэпхитом $ 2,75 млн. Общая сумма сделки составит $ 5,5 млн.

Напомним, прошлый сезон Любушкин начинал в «Аризона Койотс». В ходе регулярного чемпионата российского защитника обменяли в «Торонто Мэйпл Лифс». За «кленовых листьев» Любушкин принял участие в 31 матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых забросил две шайбы и отдал четыре результативные передачи, суммарно набрав шесть очков при показателе полезности «+4». В плей-офф защитник сыграл семь встреч, в которых записал на свой счёт одну голевую передачу.