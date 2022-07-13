«Тампа» вернула Владислава Наместникова, подписав с ним соглашение на один сезон
Поделиться
Нападающий Владислав Наместников подписал контракт с «Тампа-Бэй Лайтнинг», сообщает журналист Джо Смит на своей странице в «Твиттере».
Отмечается, что с 29-летним российским хоккеистом подписано однолетнее соглашение на общую сумму $ 2,5 млн.
Напомним, Наместников начинал сезон в «Детройт Ред Уингз», за который сыграл 60 матчей в регулярном чемпионате, забросив 13 шайб и отдав 12 результативных передач при показателе полезности «+1». В ходе сезона его обменяли в «Даллас Старз», где он сыграл 15 встреч и набрал 5 (3+2) баллов. В плей-офф российский нападающий провёл ещё семь матчей, в которых отметился голом и результативной передачей.
Наместников был задрафтован в 2011 году клубом «Тампа-Бэй Лайтнинг» в первом раунде под общим 27-м номером.
Комментарии
- 13 июля 2022
-
20:21
-
20:16
-
20:10
-
20:06
-
20:01
-
19:54
-
19:48
-
19:41
-
19:36
-
19:24
-
19:18
-
19:08
-
18:56
-
18:35
-
18:30
-
18:22
-
18:15
-
17:56
-
17:31
-
17:13
-
17:02
-
16:38
-
16:36
-
15:59
-
15:51
-
15:35
-
15:25
-
15:24
-
15:08
-
15:01
-
14:49
-
14:08
-
13:45
-
13:30
-
13:17
Партнерский контент