«Тампа» вернула Владислава Наместникова, подписав с ним соглашение на один сезон

Нападающий Владислав Наместников подписал контракт с «Тампа-Бэй Лайтнинг», сообщает журналист Джо Смит на своей странице в «Твиттере».

Отмечается, что с 29-летним российским хоккеистом подписано однолетнее соглашение на общую сумму $ 2,5 млн.

Напомним, Наместников начинал сезон в «Детройт Ред Уингз», за который сыграл 60 матчей в регулярном чемпионате, забросив 13 шайб и отдав 12 результативных передач при показателе полезности «+1». В ходе сезона его обменяли в «Даллас Старз», где он сыграл 15 встреч и набрал 5 (3+2) баллов. В плей-офф российский нападающий провёл ещё семь матчей, в которых отметился голом и результативной передачей.



Наместников был задрафтован в 2011 году клубом «Тампа-Бэй Лайтнинг» в первом раунде под общим 27-м номером.