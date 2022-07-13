«Рейнджерс» выписали 29-летнему Трочеку контракт на семь лет и почти $ 40 млн

«Нью-Йорк Рейнджерс» подписал контракт с нападающим Винсентом Трочеком, сообщает журналист Артур Стэйпл на своей странице в «Твиттере».
Отмечается, что с 29-летним хоккеистом подписано семилетнее соглашение на общую сумму $ 39,375 млн. В среднем за сезон Трочек будет получать $ 5,625 млн. Прошлый контракт подразумевал заработную плату $ 4,75 млн за год.
Кроме того, «Рейнджерс» заключат соглашение с 37-летним словацким вратарём «Ванкувер Кэнакс» Ярославом Галаком. Он подпишет однолетний контракт на $ 1,55 млн.
Напомним, минувший сезон Трочек провёл в «Каролине Харрикейнз», за которую отыграл 81 матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги и набрал 51 (21+30) очко. Кроме того, он поучаствовал в 14 матчах плей-офф, в которых записал на свой счёт 10 (6+4) баллов.
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