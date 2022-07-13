«Тампа» заключила новые контракты с Чернаком — на $ 41,6 млн и с Чирелли — на $ 50 млн
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«Тампа-Бэй Лайтнинг» на официальном сайте объявила о продлении контрактов с защитником Эриком Чернаком и нападающим Энтони Чирелли.
Оба соглашения будут рассчитаны на восемь лет и вступят в силу с сезона-2023/2024. Общая сумма контракта 25-летнего словацкого защитника составит $ 41,6 млн, 24-летнего канадского форварда — $ 50 млн. В среднем за год Чернак будет получать $ 5,2 млн, кэпхит Чирелли — $ 6,25 млн.
Напомним, словацкий защитник в прошлом сезоне принял участие в 54 встречах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых набрал 13 (1+12) очков. Канадский нападающий сыграл за «Тампу» 76 матчей в регулярке, в которых забросил 17 шайб и отдал 26 передач, суммарно набрав 43 (17+26) очка.
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