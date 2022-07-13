«Ванкувер» объявил о заключении контракта с Андреем Кузьменко

«Ванкувер Кэнакс» на официальном сайте объявил о заключении контракта с нападающим СКА Андреем Кузьменко.
Отмечается, что с 26-летним российским хоккеистом заключено однолетнее соглашение на сумму $ 950 тыс. — максимальную заработную плату по контракту новичка.
Напомним, 30 апреля соглашение Кузьменко с санкт-петербургским СКА подошло к концу, после чего нападающий стал свободным агентом.
В прошлом сезоне, выступая за СКА, форвард принял участие в 45 встречах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в которых забросил 20 шайб и отдал 33 результативные передачи, суммарно набрав 53 очка при показателе полезности «+15». В плей-офф нападающий сыграл 16 матчей, в которых записал на свой счёт 14 (7+7) баллов при общей полезности «-4».
- 13 июля 2022
-
22:09
-
21:47
-
21:37
-
21:22
-
21:16
-
21:09
-
21:01
-
20:51
-
20:39
-
20:31
-
20:21
-
20:16
-
20:10
-
20:06
-
20:01
-
19:54
-
19:48
-
19:41
-
19:36
-
19:24
-
19:18
-
19:08
-
18:56
-
18:35
-
18:30
-
18:22
-
18:15
-
17:56
-
17:31
-
17:13
-
17:02
-
16:38
-
16:36
-
15:59
-
15:51