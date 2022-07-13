«Ванкувер» объявил о заключении контракта с Андреем Кузьменко

«Ванкувер Кэнакс» на официальном сайте объявил о заключении контракта с нападающим СКА Андреем Кузьменко.

Отмечается, что с 26-летним российским хоккеистом заключено однолетнее соглашение на сумму $ 950 тыс. — максимальную заработную плату по контракту новичка.

Напомним, 30 апреля соглашение Кузьменко с санкт-петербургским СКА подошло к концу, после чего нападающий стал свободным агентом.



В прошлом сезоне, выступая за СКА, форвард принял участие в 45 встречах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в которых забросил 20 шайб и отдал 33 результативные передачи, суммарно набрав 53 очка при показателе полезности «+15». В плей-офф нападающий сыграл 16 матчей, в которых записал на свой счёт 14 (7+7) баллов при общей полезности «-4».