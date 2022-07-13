«Колорадо» выписал контракт на $ 22,5 млн игроку, чей гол принёс клубу Кубок Стэнли

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Арттури Лехконен продлил контракт с клубом, сообщает Sportsnet.



Отмечается, что с 27-летним хоккеистом заключат новое пятилетнее соглашение на общую сумму $ 22,5 млн. В среднем за сезон финский нападающий будет зарабатывать $ 4,5 млн.

Напомним, в марте 2022 года Лехконена обменяли в «Колорадо» из «Монреаль Канадиенс» после шести лет в составе «Хабс». Нападающий отметился необычным достижением. В июне 2021 года гол Лехконена в шестой встрече серии Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс» (3:2 ОТ, 4-2) позволил «Монреалю» выйти в финал Кубка Стэнли. В июне 2022 года шайба финского форварда принесла «Колорадо» победу в четвёртом матче серии финала Западной конференции НХЛ с «Эдмонтон Ойлерз», благодаря чему «лавины» вышли в финал плей-офф. В шестом матче финальной серии с «Тампа-Бэй Лайтнинг» Лехконен забил победный гол.