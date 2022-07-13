В Совете по правам человека отреагировали на ситуацию Федотова, призванного на службу

Председатель Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев прокомментировал ситуацию с голкипером Иваном Федотовым.
«Все молодые люди в России — военнообязанные. Если молодой человек учится в университете или на военной кафедре, то получает военный билет. В иных случаях все являются военнообязанными. Если говорить о спортсменах, у них есть привилегия. Они могут формально служить, а фактически продолжать свою деятельность. Так было и в советское время.
Мы не уникальны, в США сильно развит студенческий спорт, он фактически профессионален. Они не учатся, но получают оценки, чтобы университет поднимал свой спортивный престиж. У нас похожая ситуация, спортсмены имеют возможность продолжать свою карьеру, формально отбывая год в российской армии. Почему некоторые не делают так, я не знаю. Это неправильная история», — сказал Фадеев в эфире «Матч ТВ».
Напомним, 1 июля вратаря ЦСКА, подписавшего контракт с клубом НХЛ «Филадельфия Флайерз», задержали в Санкт-Петербурге. После этого Федотова отправили в Северодвинск для прохождения военной службы.
- 13 июля 2022
-
22:55
-
22:40
-
22:30
-
22:17
-
22:09
-
21:47
-
21:37
-
21:22
-
21:16
-
21:09
-
21:01
-
20:51
-
20:39
-
20:31
-
20:21
-
20:16
-
20:10
-
20:06
-
20:01
-
19:54
-
19:48
-
19:41
-
19:36
-
19:24
-
19:18
-
19:08
-
18:56
-
18:35
-
18:30
-
18:22
-
18:15
-
17:56
-
17:31
-
17:13
-
17:02