В Совете по правам человека отреагировали на ситуацию Федотова, призванного на службу

Председатель Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев прокомментировал ситуацию с голкипером Иваном Федотовым.



«Все молодые люди в России — военнообязанные. Если молодой человек учится в университете или на военной кафедре, то получает военный билет. В иных случаях все являются военнообязанными. Если говорить о спортсменах, у них есть привилегия. Они могут формально служить, а фактически продолжать свою деятельность. Так было и в советское время.



Мы не уникальны, в США сильно развит студенческий спорт, он фактически профессионален. Они не учатся, но получают оценки, чтобы университет поднимал свой спортивный престиж. У нас похожая ситуация, спортсмены имеют возможность продолжать свою карьеру, формально отбывая год в российской армии. Почему некоторые не делают так, я не знаю. Это неправильная история», — сказал Фадеев в эфире «Матч ТВ».

Напомним, 1 июля вратаря ЦСКА, подписавшего контракт с клубом НХЛ «Филадельфия Флайерз», задержали в Санкт-Петербурге. После этого Федотова отправили в Северодвинск для прохождения военной службы.