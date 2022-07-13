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«Я тоже свободный агент. Снова». Яромир Ягр призвал клубы НХЛ подписать его

«Я тоже свободный агент. Снова». Яромир Ягр призвал клубы НХЛ подписать его
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50-летний нападающий Яромир Ягр на своей странице в «Твиттере» отреагировал на открытие рынка свободных агентов в Национальной хоккейной лиге.

«Генменеджеры НХЛ, я тоже свободный агент, снова. 1,9 м, 120 кг, 50 лет. Медленный, но сильный, с хорошими руками. Могу привнести опыт и хочу играть только домашние матчи. Звоните в любое время.

А ещё я владею клубом в чешской лиге и ищу защитника. Без шуток», — говорится в сообщении.

Напомним, легендарный чешский форвард прошлый сезон провёл в местном «Кладно». Яромир Ягр является владельцем и действующим игроком этого клуба. «Кладно» занял 14-е место в чемпионате Чехии, из-за чего ему пришлось играть в раунде плей-аут за право остаться в высшем дивизионе. Клуб обыграл «Дуклу» (4-1) и остался в элите. 50-летний Ягр сыграл 48 матчей, в которых набрал 21 (8+13) очко при полезности «+4».

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