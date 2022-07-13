The Athletic — о новом контракте Малкина: Джино с агентом раскусили блеф «Питтсбурга»

Журналист The Athletic Роб Росси высказался о новом контракте российского нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина. Форвард подписал четырёхлетнее соглашение на $ 24,4 млн.

«Пингвинз» не были точно настроены предлагать четырёхлетний контракт в тот момент, когда Малкин, казалось, отказался от своего пребывания в «Питтсбурге». Тем не менее после разговора поздно вечером во вторник с источниками, близкими к Малкину, я убедился, что Малкин и Барри (Джей Пи Барри, агент Евгения Малкина в НХЛ. — Прим. «Чемпионата»), по сути, раскусили блеф «Пингвинз» и выбрали единственный способ, который у них оставался, чтобы заключить сделку в Питтсбурге: пригрозить покинуть город в качестве неограниченно свободного агента», — приводит слова Росси The Athletic.