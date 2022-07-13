«Детройт» подписал лучшего бомбардира «Сент-Луиса» в плей-офф на $ 9,5 млн

«Детройт Ред Уингз» объявил о подписании нападающего Дэвида Перрона, сообщается на официальном сайте клуба.

С 34-летним форвардом заключено соглашение на два года и общую сумму $ 9,5 млн. В среднем за сезон Перрон будет получать $ 4,75 млн. Кроме того, «Детройт» подписал 31-летнего защитника Бена Шьяро на четыре года и $ 19 млн ($ 4,75 млн в год) и 26-летнего нападающего Доминика Кубалика на два сезона и $ 5 млн ($ 2,5 млн в год).

Напомним, Перрон в минувшем сезоне выступал за «Сент-Луис Блюз». В регулярном чемпионате нападающий сыграл 67 матчей и набрал 57 (27+30) очков. В плей-офф форвард стал лучшим бомбардиром «блюзменов», за 12 матчей записав на свой счёт 13 (9+4) очков.

Шьяро прошлый сезон провёл в «Монреаль Канадиенс» и «Флориде Пантерз». Защитник сыграл 74 встречи в регулярном чемпионате, набрав 26 (9+17) баллов. Кубалик играл за «Чикаго Блэкхоукс», в 78 матчах регулярки оформив 32 (15+17) очка.