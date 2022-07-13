Новичок «Рейнджерс»: шанс сыграть с Панариным — это то, о чём мечтает каждый хоккеист
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Новичок «Нью-Йорк Рейнджерс» Винсент Трочек прокомментировал переход в клуб, а также высказался о возможности сыграть с российским форвардом Артемием Панариным.
«Возможность сыграть с Хлебушком — это то, о чём мечтает каждый. Он особенный, Артемий — талант. Было приятно следить за ним в течение долгих лет. Шанс сыграть с Артемием — это то, чего у меня никогда не было», — приводит слова Трочека пресс-служба «Сент-Луиса».
Напомним, сегодня, 13 июля, «Нью-Йорк Рейнджерс» объявил о подписании контракта с Трочеком. С 29-летним хоккеистом заключили договор на семь лет и общую сумму $ 39,375 млн. В среднем за год нападающий будет зарабатывать $ 5,625 млн. По прошлому контракту он получал $ 4,75 млн за сезон.
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