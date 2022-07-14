Макс Пасиоретти обменян из «Вегаса» в «Каролину»

33-летний американский нападающий «Вегас Голден Найтс» Макс Пасиоретти в результате обмена станет игроком «Каролины Харрикейнз», вместе с ним проследует и 24-летний канадский защитник Дилан Коглан. Об этом сообщает североамериканский журналист TSN Даррен Дрегер в «Твиттере».

Эту же информацию подтверждает и его коллега – Пьер Лебрюн, который подчеркнул, что главной целью обмена является освобождение места под потолком зарплат для «Вегаса». Согласно договорённостям, «рыцари» идут на сделку в обмен на будущие договорённости.

У Пасиоретти остался последний год по четырёхлетнему контракту на общую сумму в $ 28 млн ($ 7 млн в год). В прошлом сезоне Макс принял участие в 39 встречах регулярного чемпионата за «Вегас», в которых набрал 37 (19+18) очков при показателе полезности «+8».