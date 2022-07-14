Никита Задоров продлил контракт с «Калгари» на два года

27-летний российский защитник Никита Задоров принял предложение о продлении контракта с «Калгари Флэймз». Об этом сообщает агент хоккеиста Дэн Мильштейн в «Твиттере».

Как отмечает журналист TSN Пьер Лебрюн в «Твиттере», Задоров продлил контракт на два года на общую сумму в $ 7,5 млн ($ 3,75 млн за сезон). Согласно своему прошлому однолетнему контракту он зарабатывал также $ 3,75 млн.

Напомним, 27-летний Задоров в 74 матчах прошедшего регулярного чемпионата НХЛ забросил четыре шайбы и отдал 18 результативных передач, прибавив к ним три ассиста в 12 встречах плей-офф.

До перехода в «Калгари» Задоров выступал в НХЛ за «Баффало Сэйбрз», «Колорадо Эвеланш», «Чикаго Блэкхоукс». В общей сложности он провёл за океаном 485 матчей, в которых набрал 105 (27+78) очков при коэффициенте полезности «+2» и 496 минутах штрафного времени.

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