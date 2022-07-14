Экс-защитник «Торпедо» Уайдман: Романова нужно вытаскивать со льда после тренировки

Хоккеист «Монреаль Канадиенс» Крис Уайдман, ранее выступавший за нижегородское «Торпедо», высказался о защитнике Александре Романове. До недавнего времени они были одноклубниками, но 8 июля россиянин был обменян в «Нью-Йорк Айлендерс», став участником трёхсторонней сделки.



«Романов – действительно классный хоккеист. Против него очень сложно играть. Он силён, по-настоящему конкурентоспособен и очень усердно работает над своей игрой. Он постоянно смотрит свои видео, после чего старается всё это практиковать на льду. Романов каждый день приезжает где-то за полчаса до начала тренировки. Он один из тех парней, которых фактически нужно вытаскивать со льда после тренировки. Не устаёт», – цитирует Уайдмана New York Post.



Александр Романов в прошлом сезоне в составе «Монреаль Канадиенс» принял участие в 79 встречах регулярного чемпионата, в которых набрал 13 (3+10) очков при коэффициенте полезности «-9» и 53 минутах штрафного времени.

Новость по теме Генменеджер «Айлендерс» объяснил, почему клуб выменял Романова