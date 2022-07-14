Экс-партнёр Панарина по «Рейнджерс» Строум подписал пятилетний контракт с «Анахаймом»

29-летний канадский центральный нападающий Райан Строум, вышедший на рынок свободных агентов после истечения контракта с «Нью-Йорк Рейнджерс», стал игроком «Анахайм Дакс». Об этом сообщает пресс-служба «уток» на официальном сайте клуба.
Строум подписал пятилетний контракт на общую сумму в $ 25 млн ($ 5 млн за сезон). Согласно своему прошлому двухлетнему соглашению с «Рейнджерс» он зарабатывал $ 4,5 млн в год.
В прошлом сезоне Строум принял участие в 74 встречах за «Рейнджерс» в регулярном чемпионате НХЛ, в которых отметился 54 (21+33) результативными действиями при показателе полезности «+15» и 69 минутах штрафного времени.
Напомним, что Строум нередко являлся партнёром по звену российского нападающего «синерубашечников» Артемия Панарина. Вероятнее, всего заменой Строуму станет экс-форвард «Каролины Харрикейнз» Винсент Трочек, с которым накануне был заключён долгосрочный контракт на $ 5,6 млн в год.
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