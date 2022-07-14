31-летний чешский крайний нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Ондржей Палат получил предложение от «Нью-Джерси Дэвилз» сроком на пять лет. Кэпхит игрока будет составлять $ 6 млн в год, сообщает журналист Крис Джонстон в «Твиттере».



Согласно своему последнему пятилетнему контракту Палат зарабатывал $ 5,3 млн в год ($ 26,5 млн – общая сумма). Чешский хоккеист начал свою карьеру в НХЛ в 2012 году, подписав контракт с «Тампой», и после этого на протяжении 10 сезонов кряду выступал за этот клуб.



В прошедшем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги форвард принял участие в 77 матчах, набрав 49 (18+31) очков при показателе полезности «+15». В плей-офф Палат провёл 23 встречи, заработав 21 (11+10) балл при полезности «+10». «Тампа» уступила в финале Кубка Стэнли — 2022 «Колорадо Эвеланш» (2-4).