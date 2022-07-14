Любушкин попрощался с «Торонто Мэйпл Лифс»

Российский защитник Илья Любушкин, который вчера, 13 июля, подписал контракт с «Баффало Сэйбрз», попрощался со своим уже бывшим клубом «Торонто Мэйпл Лифс».

«Спасибо, «Торонто», одноклубники и наши болельщики, за это короткое, но незабываемое для меня время. Я очень горд тем, что мне довелось быть частью этой семьи!» — написал Любушкин в своих соцсетях.

Напомним, прошлый сезон Любушкин начинал в «Аризоне Койотс». В ходе регулярного чемпионата российского защитника обменяли в «Торонто Мэйпл Лифс». За «кленовых листьев» Любушкин принял участие в 31 матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых забросил две шайбы и отдал четыре результативные передачи, суммарно набрав шесть очков при показателе полезности «+4». В плей-офф защитник сыграл семь встреч, в которых записал на свой счёт одну голевую передачу.