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Генменеджер «Ак Барса» прокомментировал переход Радулова

Генменеджер «Ак Барса» прокомментировал переход Радулова
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Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин поделился мнением о подписании двухлетнего контракта с нападающим Александром Радуловым.

«Радулов – величина в российском хоккее, один из самых ярких нападающих, когда-либо выступавших в КХЛ. Мы очень рады, что следующие два года Радулов проведёт в Казани. Это прирождённый лидер, своей игрой и поведением он может завести и скамейку, и трибуны. Его мастерство, опыт и энергия точно усилят нашу команду», – приводит слова Валиуллина официальный телеграм-канал клуба.

Форвард вернулся в КХЛ после шести лет выступлений в Северной Америке. В сезоне-2021/2022 он сыграл 74 матча за «Даллас Старз», забросил четыре шайбы и сделал 18 голевых передач. В КХЛ Радулов играл за «Салават Юлаев» и ЦСКА.

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